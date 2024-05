Genova, manifestanti antagonisti e anarchici in piazza: atti di vandalismo in Via Garibaldi e tensione

Via Garibaldi e Palazzo Tursi imbrattati da scritte. Non solo. Sono stati vandalizzati arredi urbani, telecamere della videosicurezza rimosse dai manifestanti dei gruppi antagonisti e anarchici scesi in piazza contro gli otto arresti davanti alla Latteria Sociale effettuati nei giorni scorsi. Disagi anche alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico locale. Tensione in Piazza Matteotti dove i manifestanti si sono fronteggiati a lungo con i blindati della guardia di finanza e gli agenti della Digos e della Scientifica che hanno ripreso tutto con le telecamere.

