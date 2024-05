A Genova presto un nuovo accosto per le navi di ultima generazione

Posted on

La gara contro lo Spezia rappresenta uno spartiacque per la stagione della Sampdoria e per l’allenatore Roberto D’Aversa. In caso di sconfitta o mancata vittoria la sorte del mister blucerchiato sarebbe segnata. Si parla di Iachini, Pirlo o Corini come possibili sostituti. Alla Sampdoria serve una vittoria per cancellare la crisi di risultati in cui […]