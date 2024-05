Genova, imbrattamenti in Via Garibaldi. Toti: “Non ci faremo intimidire”

“Questo è Palazzo Tursi di Genova dopo il passaggio dei centri sociali oggi in manifestazione.” Lo afferma sui social il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Continuano e si moltiplicano i gesti di intolleranza verso le Istituzioni in un clima d’odio sempre più crescente. Ma noi non ci faremo intimidire. Con le armi della democrazia, del rispetto e del dialogo contrasteremo ogni forma di estremismo e intolleranza. Ci aspettiamo che tutti i partiti politici prendano posizione contro questi gesti perché questa non è politica, sono atti vandalici e vanno condannati. Non si può alzare la voce solo quando sbagliano gli avversari. Cancelliamo le scritte e alziamo il livello del dibattito”, conclude Toti.

