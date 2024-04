Laigueglia ospite del TGR Liguria itinerante nell’edizione delle 14

Posted on

Prende il via venerdì 12 maggio a Finale Ligure la dodicesima edizione di “Finale for Nepal”, manifestazione di riferimento a livello nazionale per gli amanti dall’arrampicata, all’insegna del connubio tra grande sport, spettacolo e solidarietà. Un’edizione speciale, che ruoterà intorno al tema Peace/Climb e sarà dedicata alla memoria di Claudio Casanova, assessore al turismo di Finale Ligure improvvisamente scomparso il 29 giugno […]