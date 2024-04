Posted on

Alla Polfer di Genova non è statorichiesto alcun intervento da parte del personale di Trenitalia per risolvere la questione relativa ai 27 passeggeri disabili, che ieri pomeriggio, hanno trovato occupati i posti prenotati sul treno da Genova a Milano e sono stati costretti a rientrare in pullman. E’ quanto apprende l’agenzia ‘Dire’ da fonti qualificate. […]