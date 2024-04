Rapallo, divieto di balneazione su un tratto di spiaggia in zona Lido

Posted on

Regione Liguria ha erogato, tramite Filse, complessivamente a imprese ed enti pubblici circa 218 milioni con la programmazione comunitaria Por Fesr 2014-2020, chiusa lo scorso 31 dicembre. Di questi, 63 milioni sono andati a sostegno della ricerca e all’innovazione, 129 in favore della competitività delle imprese, 18 per l’energia e 8 per mitigare gli extra […]