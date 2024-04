Rapallo, taglio del nastro del nuovo porto Carlo Riva 6 anni dopo la mareggiata del 2018

Dopo 6 anni ha riaperto il porto di Rapallo andato quasi distrutto nella mareggiata dell’ottobre 2018. Il taglio del nastro è avvenuto oggi alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, dei sindaci di Genova e Milano Bucci e Sala, ma soprattutto dell’investitore Davide Bizzi, CEO di Bizzi & Partners e CEO di Argo, società che è subentrata nella concessione del porticciolo.

Un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro che ha riguardato in particolare la ricostruzione e il rinforzo della diga crollata, un muraglione di 7 metri e 1600 tetrapodi, a protezione anche della città, e la riqualificazione degli spazi a terra su un’area complessiva in concessione di 113 mila metri quadrati.

Il Porto Carlo Riva, primo porticciolo turistico in Italia voluto dall’ingegner Riva creatore delle iconiche barche, ora offre oltre 250 posti barca distribuiti su 9 banchine, pronti ad accogliere imbarcazioni e yacht dalle dimensioni dai 7,5 ai 60 metri.

Informazioni sull'autore del post