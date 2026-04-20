Attualità Genova

Regione Liguria investe sulla videosorveglianza: nel 2026 oltre 984mila euro per i comuni tra i 3000 e i 7000 abitanti

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Regione Liguria conferma il proprio impegno sul fronte della sicurezza con il proseguimento del progetto dedicato alla videosorveglianza. Per il 2026 la Giunta regionale ha infatti stanziato 984.291 euro (a valere sul Fondo strategico regionale) per finanziare interventi di potenziamento della videosorveglianza nei comuni compresi tra i 3000 e i 7000 abitanti.

I comuni interessati sono Savignone, Ospedaletti, Masone, Millesimo, Spotorno, Cengio, Mignanego, Ceranesi, Riccò del Golfo di Spezia, Carasco, Sori, Ameglia, Borghetto Santo Spirito, Celle Ligure, Camogli, Levanto, Busalla, Albissola Marina, Carcare, Sant’Olcese, Diano Marina, Cogorno, Camporosso, Follo, Campomorone, Casarza Ligure, Vallecrosia e Quiliano. Il prossimo passaggio del progetto sarà dedicato ai comuni dai 7000 ai 15.000 abitanti.

“Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno abbiamo voluto dare continuità a una misura che si è dimostrata utile, concreta e molto apprezzata dai territori – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti – L’estensione dei finanziamenti ai comuni tra i 3000 e i 7000 abitanti nasce proprio dall’ascolto del territorio e dal confronto costante con i sindaci, che ci hanno rappresentato l’importanza di poter contare su strumenti efficaci per rafforzare la tutela delle proprie comunità. Essere riusciti a consolidare questo percorso mi rende molto soddisfatto – conclude l’assessore – perché significa aver trasformato le esigenze raccolte sul territorio in un provvedimento concreto”.

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