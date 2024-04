Allerta terrorismo a Parigi, rimandata la tappa francese del Mortaio gigante

Considerata la situazione internazionale e a seguito dell’interlocuzione con le autorità francesi in merito al livello di massima allerta per la sicurezza a Parigi in occasione dei Giochi Olimpici, Regione Liguria comunica in una nota stampa di aver cancellato la tappa della campagna di promozione della Liguria #PestoMasterpieceofLiguria nella capitale francese, prevista nel mese .

La tappa verrà riprogrammata in base all’evolversi della situazione.

Rimandato quindi il gran finale della tanto discussa campagna promozionale turistica. Era partito navigando sul Tamigi a Londra, poi è salito ad alta quota, raggiungendo il comune più alto d’Italia, Sestriere, e ha preso parte al Festival di Sanremo, salutando i cantanti sul lungomare della città dei fiori. L’ultima tappa è stata in Darsena a Milano, a pochi passi dai Navigli, cuore della movida e del weekend milanese.