Genova, cadavere di 28enne ritrovato in un alloggio nel quartiere di Sestri Ponente

Posted on

Savona. Sarà denunciata per omissione di soccorso e per guida pericolosa la donna che oggi ha investito in via Nizza a Savona un ciclista. La donna si è allontanata ma dopo circa dieci minuti si è ripresentata in zona. In evidente stato di alterazione alcolica, si è rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro e non ha […]