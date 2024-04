Laigueglia celebra il 25 aprile

Celebrata questa mattina a Laigueglia la Festa di Liberazione del 25 aprile. Alle 9,30 il sindaco Giorgio Manfredi, altri membri dell’Amministrazione Comunale e le forze dell’ordine insieme alle autorità civili e militari si sono radunati in piazza della Libertà per la deposizione delle corone di alloro al Monumento e alle Lapidi ai Caduti. Il 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. È una festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 che ogni anno viene celebrata a Laigueglia con la partecipazione dei rappresentanti dell’Anpi.

