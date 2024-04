Albenga, partecipazione ed emozione alla fiaccolata “Lungo il cammino della Memoria”

Una serata emozionante quella di ieri sera, che ha gonfiato i cuori di emozione, ricordo, memoria e valori. La prima fiaccolata lungo il cammino della memoria dei Martiri della Foce è stata un successo non solo in termini numerici, ma ha creato un’atmosfera magica per scacciare almeno per poche ore questi tempi bui nei quali la guerra è l’odio troppo spesso prevalgono. In apertura del corteo, dinnanzi a tantissime fiaccole accese, il sempre puntuale, esaustivo e preciso professor Moscardini ha fatto rivivere ai presenti quel tragico cammino, fatto anche di inganno al quale non vogliamo assistere mai più. Il Sindaco Riccardo Tomatis, presente alla fiaccolata ha poi affermato: “Ringrazio di cuore tutti i cittadini intervenuti e gli organizzatori. Queste serate fanno ben sperare in un futuro migliore. Vedere i Ragazzi del Liceo Giordano Bruno guidare questo corteo bellissimo esponendo uno striscione ricco di significato per tutti noi è stato non solo emozionante, ma conferma ancora una volta di come il nostro futuro sia in ottime mani”. Sono state, infatti, le parole dei ragazzi a scandire un cammino doloroso, che ci ricorda il prezzo della libertà riconquistata ormai 79 anni fa. Su ogni pietra d’inciampo è stato depositato un fiore in ricordo di una vita spezzata in nome di valori, che dobbiamo continuare a difendere perché non appassiscano mai.

