Cgil Genova e Liguria “Benvenuto e buon lavoro a Emanuele Ronzoni commissario straordinario della Uil Liguria”

“La Cgil Genova e Liguria saluta Mario Ghini e dà il benvenuto al commissario straordinario della Uil Liguria Emanuele Ronzoni. Sono tante le difficoltà che vive il mondo del lavoro anche a Genova e in Liguria e diamo da subito la nostra disponibilità ad un rapporto di unità e collaborazione con la nuova direzione della Uil per un percorso di rivendicazioni e di battaglie comuni sui temi sensibili per i lavoratori che rappresentiamo, dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al salario, dalla sanità alla lotta alla precarietà, per uno sviluppo economico e industriale del nostro territorio”. Lo afferma in una nota la CGIL Ligura.

