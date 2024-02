Un calendario ricco di eventi per il club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori

Raduni, eventi, incontri, passione e motori. Sarà una lunga cavalcata da marzo a dicembre quella che si presenta ai nastri di partenza per gli innamorati delle auto d’epoca soprattutto delle vecchie signore della strada che sono pronte a dare spettacolo e a regalare emozioni. Con il club delle Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori si comincia il 2 marzo con una seduta di omologazione auto (targa d’oro) a Villanova d’Albenga, poi il 24 marzo ecco arrivare il primo raduno inserito nel calendario delle Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori: il 24 marzo si terrà la terza edizione del Città di Loano “Auto ventennali e oltre” con l’incasso che sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana. Poi si “sconfinerà” in Piemonte quando, il 7 aprile a Marene è in programma il terzo trofeo Terre Cuneesi C. Beltrant. Sempre in primavera ecco che il calendario offrirà un altro appuntamento tradizionale per le Ruote d’Epoca. Dal 2 al 4 maggio c’è l’Asi Moto Show 2024 all’Autodromo di Varano De’ Melegari in provincia di Parma, una vetrina imperdibile per gli amanti delle quattro ruote. Il 5 maggio appuntamento a Finale Ligure con il “Quattro ruote per chi non vede” evento finalizzato alla raccolta fondi per un cane guida. Si proseguirà il 19 maggio con il raduno di Diano Marina. Poi, dal 24 al 26 maggio, si farà rotta su Celle Ligure per il raduno d’auto d’epoca ante ’40 “Viaggiando nel tempo” che sarà anche il 1 trofeo Mario Garbolino (Asi), sempre il 26 maggio altro evento dedicato ai motori con il Vintage Tour Sant’Olcese. Giugno inizierà invece con il secondo raduno di San Martino di Paravanico (Genova) fissato per il 9 giugno. Il 22esimo raduno di Carini ovvero il Trofeo Vernagallo “Tour della Puglia” si terrà dal 16 al 23 giugno. Il 23 giugno ecco il raduno “Young” a Villanova d’Albenga per auto e moto d’epoca riservato ai giovani dai 18 ai 40 anni. Il mese di giugno si chiuderà in Piemonte con il raduno di Barolo dedicato alle auto e moto ante ’80. Luglio è il mese del raduno sociale del club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori che quest’anno si terrà il 14 luglio, mentre dal 19 al 21 luglio tappa nuovamente in Piemonte per un weekend tutto da vivere con le vecchie signore ante ’40 (Asi). Il 28 luglio è in programma il 7 raduno Valsecca “Tour della pubblica assistenza Croce Bianca”. In piena estate, il 4 agosto, raduno a Priola nel Cuneese con la Pro Loco. Il 25 agosto “Rievocazione storica da Cuneo al Colle” con Savigliano Corse. Il mese di settembre regala nuove emozioni. Il 7 e 8 settembre raduno dei veicoli militari d’epoca a Pontinvrea; il 15 settembre al porto di Andora si terrà il “Festival dei motori”; il 21 e 22 settembre ecco il G.P. Days a Varazze dell’associazione Giorgio Parodi “Nel segno dell’amicizia di Giorgio Parodi”. Il 29 settembre è dedicato alla Giornata nazionale del Veicolo d’Epoca Asi e nello stesso giorno è previsto il Genova Voltri 2 raduno memorial Franco Lombardo. L’autunno avrà un altro appuntamento importante ad Alassio. Il 5 e 6 ottobre si terrà, infatti, la prima edizione del concorso di eleganza sul Muretto con auto ante ’80 Asi. Il 19 ottobre giornata dedicata alla seduta di omologazione moto (targa oro) a Villanova d’Albenga; quindi il 9 e il 10 novembre raduno a Camporosso “Premio Martino Finotto 2024” per auto e moto d’epoca ante 1993 e Youngtimer ante 2003. Il 17 novembre sarà celebrata la santa messa in suffragio dei cari defunti alle 11 nella chiesa di Santa Caterina; il 30 novembre e il 1 dicembre Mostra scambio ligure per auto, moto e cicli d’epoca ad Albenga. Il 15 dicembre è la giornata dedicata allo scambio degli auguri con il pranzo sociale e dell’assemblea annuale.

