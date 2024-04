Celle Ligure, Silvia Simoncelli si candida a Sindaco

Silvia Simoncelli, giornalista, si candida a Sindaco di Celle Ligure nella lista “Un’altra Celle”

“Forte di un progetto di città che intende condurre Celle Ligure verso la rinascita, la lista civica ‘Un’altra Celle’ è pronta a presentarsi ufficialmente alla comunità cellese. Alle radici della nostra discesa in campo c’è la netta intenzione di dare finalmente risposta alla richiesta dei cellesi di decisa rottura dalla politica cittadina che dal 1975 governa la città, per salvarci dall’isolamento territoriale, ma non solo, in cui da troppo tempo siamo piombati. Parole d’ordine della lista ‘Un’altra Celle’ sono sviluppo e valorizzazione, un mantra che ripeteremo su ogni singolo ambito e per ogni angolo del territorio, articolandolo tema dopo tema con grande concretezza – si legge ancora nella nota – L’unico obiettivo è di vedere finalmente la nostra Celle vestire quel ruolo da protagonista che merita, partendo dai tavoli provinciali e regionali per puntare a ottenere attenzione anche a livello nazionale ed internazionale. Perché siamo consapevoli che Celle Ligure ha tutte le potenzialità per contare, e non solo a livello turistico“.