Savona, nasce il book crossing OltreLetimbro

Nasce il Book Crossing nell’OltreLetimbro, grazie a un gruppo di lavoro del quartiere che persegue lo scopo di creare nuove relazioni e maggiori occasioni di scambio grazie al potere della lettura.

Fino ad ora sono stati raccolti sia da privati sia dalla biblioteca comunale Barrili circa 400 testi che in questi giorni vengono distribuiti in più di una decina di bar e negozi di quartiere. Nei giorni scorsi anche il sindaco Marco Russo, il vicesindaco Elisa Di Padova e l’Assessore all’Educazione alla Cittadinanza Attiva Gabriella Branca hanno partecipato alla distribuzione dei testi.

“Questa iniziativa – spiega l’Assessore Branca – rientra nel ‘cantiere quartieri’ ovvero nella politica che abbiamo seguito da subito di ricreare relazioni e vita di comunità nelle zone fuori dal centro allo scopo di vivacizzarle rivitalizzandone anche il tessuto commerciale. Il book crossing, ad esempio, conferisce visibilità ai negozi di vicinato che diventano punto di riferimento per cittadini, bambini e famiglie”. Branca aggiunge che “in altri quartieri si stanno sviluppando progetti come curare un giardino o mettere in piedi attività di animazione o di doposcuola per i bambini. La città ha risposto bene a questo tipo di stimolo che abbiamo lanciato e c’è tanto entusiasmo”.

Il ‘catalogo’ in distribuzione abbraccia un po’ tutti i generi, proprio per rispondere a un’ampia gamma di gusti letterari, senza tralasciare i testi dedicati all’infanzia. Ogni libro è corredato di un segnalibro che, oltre a riportare i riferimenti telefonici degli organizzatori, spiega lo spirito dell’iniziativa: “Se ti piace un libro lo prendi e lo leggi dove vuoi Quando lo hai letto puoi riportarlo ad uno dei punti di book crossing del quartiere. Se hai altri libri che vuoi lasciare ai punti di BookCrossing del quartiere manda un messaggio o chiama. E’ bello condividere pareri ed emozioni. Se vuoi puoi lasciare dentro il libro un foglio col tuo commento per chi lo leggerà dopo di te”.

Spiegano i cittadini ideatori del Book Crossing: “Il nostro obiettivo è quello di poter avere nel quartiere piacevoli angolini, dove le persone possano bere un caffè o aspettare in compagnia di un buon libro, leggendolo gratis dove vogliono e con la possibilità di parlarne con un amico o con la vicina di casa. Quante volte un libro che ci è piaciuto, ma che non leggeremo mai più, sta lì, inutilizzato a prendere polvere? E invece non sarebbe bello che quel libro venisse letto da altri e magari scambiato o commentato insieme? Ora abbiamo la possibilità di dare nuova vita ad un buon vecchio libro e trovarne un altro gratis da leggere”.

Presso gli esercizi commerciali che ospitano i punti del Book Crossing, inoltre, si potranno trovare anche gli avvisi relativi alle iniziative di varie genere che vengono organizzate nel quartiere. La partenza promette buoni risultati, anche perché gli ideatori del progetto dicono che il numero delle attività commerciali si allarga ogni giorno. Per questo ringraziano “tutti coloro che hanno collaborato: il tavolo cultura e vivibilità, i suoi coordinatori e, ovviamente, i commercianti che hanno aderito all’iniziativa, nonché tutti coloro che hanno messo a disposizione i loro libri”.

Informazioni sull'autore del post