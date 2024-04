Posted on

Un 38enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver derubato di un bancomat un’anziana spacciandosi per telefono per un maresciallo dei carabinieri che necessitava di denaro per aiutare un familiare che aveva provocato un incidente stradale.L’uomo è stato bloccato dagli agenti davanti al bancomat dove aveva appena prelevato mille euro, in tasca […]