la Liguria prima nel settore crocieristico. Presidente Toti: “Genova come Miami, riferimento mondiale”

“Genova, La Spezia e Savona, i tre poli crocieristici della Liguria, confermano la loro leadership in Italia e rappresentano insieme il principale hub dell’economia del mare a livello europeo, nonché uno tra i più dinamici punti di riferimento nel mondo. Un settore in ottima salute, riconosciuto anche Oltreoceano dopo il successo di Clia cruise week e Clia innovation expo, che con quasi 200 aziende coinvolte ha anticipato i temi del Seatrade in Florida. Le previsioni per il 2024 confermano la leadership ligure del 2023, quando aveva superato gli oltre 3 milioni di passeggeri movimentati. Stando ai primi dati, abbiamo addirittura raggiunto qualche punto in percentuale in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

Questo il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all’articolo apparso oggi sul quotidiano La Repubblica “Crociere, Genova-Miami, la stagione decolla. Liguria prima regione”.

“La Liguria è attrattiva, lo è anche per il turismo crocieristico – prosegue Toti – e fa da home port alle principali compagnie del mondo. Una scelta che genera benessere e sviluppo per tutto il tessuto economico. Altrettanto positivi i dati nazionali, con ricadute in Liguria, che parlano di 1,6 miliardi di investimenti sulla crocieristica entro il 2026, di cui un’importante fetta relativa a infrastrutture a servizio delle crociere, come dimostrano i casi di Genova e La Spezia”.

Informazioni sull'autore del post