Genova, cittadino senegalese arrestato per spaccio e detenzione abusiva di armi

Nel quartiere genovese di Oregina, durante un’operazione di controllo, un cittadino senegalese è stato fermato dal Nucleo antidegrado reparto sicurezza urbana della Polizia locale. Risultato al momento del controllo senza documenti, l’uomo è stato condotto presso il comando di zona per l’identificazione.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 6 grammi di crack, occultati nella falda interna del cappello.

Un ritrovamento che ha fatto scattare la perquisizione domiciliare e che ha portato alla scoperta di altro crack e di 3000 euro in contanti, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Nell’abitazione è stato trovato un altro uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati di spaccio, anch’egli di cittadinanza senegalese.

L’uomo, previa comunicazione al pubblico ministero di turno, è stato quindi arrestato e deferito anche per la violazione dell’art. 6 del Testo unico sull’immigrazione. Nei suoi confronti anche un deferimento per detenzione abusiva di armi, in quanto nella sua abitazione è stata trovata anche una pistola a impulsi elettrici, sequestrata insieme alla droga e al denaro.

Questa mattina, durante l’udienza per direttissima, l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è scattato l’obbligo di firma.

