Conclusi i lavori al nuovo parcheggio di Ravecca a Framura

Posted on

Il Comune di Sassello ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile per scopi non domestici. Il provvedimento si è reso necessario per il non ottimale livello di riempimento dei serbatoi di accumulo e per la siccità che da settimane sta interessando la zona con poche piogge. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts