Genova,ingerisce 14 ovuli di cocaina per sfuggire a un controllo sul bus: arrestato dalla Polizia Locale

Aveva con sé 14 ovuli di cocaina e, scoperto in flagrante mentre viaggiava su un autobus a Cornigliano, li ha ingeriti. Tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato in ospedale per una tac di controllo, li ha evacuati, prima del trasferimento alla Casa Circondariale di Marassi dopo la convalida dell’arresto. L’operazione è stata condotta mercoledì 27 marzo dal Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti del Nucleo Centro Storico della Polizia Locale di Genova.

Mercoledì, durante un’attività di controllo a bordo di un autobus, a Cornigliano, gli agenti hanno assistito all’ingestione di droga da parte di un cittadino senegalese di 42 anni.

Arrestato e trasportato al comando della Polizia Locale di piazza Ortiz, l’uomo ha acconsentito a fare una tac di controllo all’ospedale Evangelico di Voltri che ha confermato l’ingestione di 14 ovuli di cocaina, poi espulsi.

Nella giornata di ieri, per l’individuo, è arrivata la convalida dell’arresto da parte del Gip che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Questa mattina l’uomo, dopo un ulteriore passaggio al comando di piazza Ortiz, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Marassi.

