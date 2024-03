Nuovo Codice della Strada: arriva l’approvazione della Camera con 163 voti a favore

L’Aula della Camera ha approvato con 163 voti a favore e 107 contrari il Ddl sulla sicurezza della strada e revisione del Codice della strada. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Il disegno di legge prevede l’inasprimento di misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droga. Viene introdotta la sospensione breve della patente a seguito di una serie di infrazioni gravi (come la guida contromano) e in relazione al “patrimonio’ dei punti disponibili.Sanzioni inasprite se si guida utilizzando il cellulare.

Meno autovelox, ma stretta su alcool e droga. Sanzioni più severe per chi guida dopo aver assunto alcol o droghe e per chi usa il cellulare in mano. Obbligo dell’ alcolock per chi è stato scoperto alla guida con un tasso alcolemico elevato. Stretta sui monopattini. Ma meno autovelox sulle strade. Sono alcune delle novità del disegno di legge sulla sicurezza stradale e nuovo Codice della strada, approvato dalla Camera. Autovelox e zone a 30 all’ora e a traffico limitato solo dove sono utili a prevenire gli incidenti. Inasprite le pene per chi abbandona animali.

