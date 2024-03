Oggi è la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari

Posted on

Finale Ligure. Il Comune di Finale Ligure rende noto l’avviso pubblico finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per l’erogazione di contributi per la realizzazione di proposte progettuali relative alle aree di intervento turismo, cultura, sport, sociale, relative all’anno 2019. In un’ottica di razionalizzazione delle risorse finanziarie e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’amministrazione […]