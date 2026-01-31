Attualità Genova

Regione Liguria, il 10 febbraio apre la nuova edizione del bando per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici

Posted on

Il 10 febbraio apre la nuova edizione del bando di Regione Liguria da 20 milioni di euro destinato al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici o a uso pubblico.

La misura, rientrante nell’azione 2.1.1 del PR FESR 2021-2027, è rivolta agli enti, tra cui Città Metropolitana di Genova, Province e Comuni fino a 40 mila abitanti, che intendono migliorare l’eco efficienza e ridurre i consumi di energia primaria negli edifici pubblici o a uso pubblico.

Le domande possono essere presentate tramite il sistema “Bandi On Line” di FILSE dal 10 al 26 febbraio.

Un plauso all’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e all’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana per l’azione portata avanti a favore della transizione energetica, con soluzioni concrete a supporto delle amministrazioni locali, in particolare dei piccoli Comuni, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici e contenere i costi in bolletta. Un intervento che rafforza la strategia regionale volta a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, in linea con il nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale

Redazione

Redazione

