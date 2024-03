Sestri Levante, pesce non tracciabile: sequestrati in una pescheria 82 kg di pescato

Ottantadue kg di pesce, in vendita in una pescheria di Sestri Levante, è stato sequestrato dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure. Il pesce era privo di qualsiasi informazione o indicazione utile ad accertarne la tracciabilità e la provenienza come di altro pescato le cui modalità di conservazione non rispettavano le procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti. La Guardia Costiera ha irrogato sanzioni per 7 mila euro complessivi.

