Genova, il Ministro della Salute Schillaci in visita al San Martino per i 100 anni della fondazione

“La Liguria probabilmente è la Regione con il maggior numero di anziani d’Europa, non solo d’Italia, una Regione longeva non può che farmi contento, ovviamente bisogna tenere conto dei problemi dell’età legati alla salute”. Lo ha affermato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto oggi al San Martino di Genova per la conclusione delle celebrazioni dei 100 anni della fondazione. Lo stesso ministro annuncia che sono in arrivo per la Liguria 14 milioni da investire in nuove strutture sanitarie.

“L’ospedale policlinico San Martino arriva a questo traguardo non solo in buona salute ma anzi con un’esperienza e una capacità di studi, ricerca e cura straordinariamente sofisticata. Come risulta dalle classifiche è uno dei primi Irccs d’Italia in molte specialità”, così il presidente Toti

