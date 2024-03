Loano, una panchina lilla contro i disturbi dell’alimentazione

Anche Loano celebrerà la 13esima edizione della Giornata nazionale Fiocchetto Lilla contro i disturbi dell’alimentazione. E lo farà venerdì 15 marzo a partire dalle 8.30 inaugurando la “panchina lilla”, da sempre simbolo della lotta contro questo tipo di patologie, che sarà posizionata nel piazzale antistante le scuole “Mazzini-Ramella”.

“Nello scegliere dove posizionare la panchina – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore alle politiche sociali Manuela Zunino – abbiamo deciso di porre particolare attenzione ai nostri concittadini più giovani: purtroppo, i disturbi dell’alimentazione sono piuttosto diffusi tra i ragazzi, che in questa epoca così mediatica subiscono la negativa fascinazione di modelli fisici non del tutto corretti. E’ dunque necessario intervenire per prevenire l’insorgenza dei disturbi alimentari già in ‘tenera età’ ed evitare così che questi condizionino la crescita e la salute degli adolescenti“.

Alle 9.30 invece, presso la sala consiliare di Palazzo Doria, si terrà il convegno (dedicato alle scuole superiori, con la partecipazione di alcune classi dell’istituto Falcone) sui disturbi alimentari a cura dell’associazione di volontariato “Il Bucaneve”. Interverranno Stefania Lanaro, psicologa e psicomotricista de “Il Bucaneve”, ed Alessandro Gimelli, fotografo ed educatore, che parleranno de “La terra di mezzo. Il mio corpo cambia con me?”; Lo psicologo Romano Casalboni parlerà di “Diventare grandi. Sperare nel nostro futuro”; l’antropologa ed estetista Sara Patrone relazionerà su “Il malinteso della bellezza”; la psicologa psicoterapeuta Anna Scelzo presenterà i “Legami con il cibo e identità s.o.s.pesa”; chiuderà i lavori l’intervento di Corpys, Leo Club Valli Ingaune e Leo Club Loano su “Diventare grandi insieme: fare prevenzione insieme si può”.

Al pomeriggio, a partire dalle 15 sempre in sala consiliare, si terrà un secondo momento aperto al pubblico. Dopo i saluti istituzionali, Romano Casalboni parlerà di “Avere cura di una persona con disturbo alimentare. Coinvolgere i familiari nel percorso di cura”; Stefania Lanaro e Alessandro Gimelli parleranno de “Il corpo dell’adolescenza: abitarlo e raccontarlo. E quando il dolore prende il sopravvento?”; Sara Patrone parlerà de “Il malinteso della bellezza”; Luca Pino interverrà su “Il mio nutrirti è la tua fame: i disturbi dell’alimentazione in una prospettiva relazionale”; Anna Scelzo presenterà i “Legami con il cibo e identità s.o.s.pesa”; Corpys e Leo Club Valli Ingaune e Leo Club Loano parleranno di “Diventare grandi insieme: fare prevenzione insieme si può”.

