Neirone, cantina a fuoco: intervento dei vigili del fuoco

Un'infermiera è stata medicata dai colleghi questa mattina dopo essere stata aggredita per cause sconosciute da un paziente che era in attesa di essere visitato all'ospedale Galliera. L'uomo è stato fermato e ricoverato in psichiatria, adesso rischia una denuncia penale per lesioni.