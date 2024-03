Maltempo in Liguria, onde di 4 metri a Capo Mele. Frane e smottamenti da Ponente a Levante

Nel Comune di Calice al Cornoviglio la Regione sta lavorando con la Provincia e il Comune per far partire domani i lavori di realizzazione di un bypass o di una corsia emergenziale a seguito della frana che ha interessato la Sp20. Unica strada alternativa è costituita da una strada comunale. A Ventimiglia si è verificata una serie di frane a Camporosso, uno smottamento ha reso inagibili tre bungalow. A Dolcedo i tecnici della Provincia stanno intervenendo con un escavatore per rimuovere un grosso albero dalla sede stradale in via Regina Margherita.