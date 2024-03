Genova, incontra la sua ex per un chiarimento e la picchia: denunciato 30 enne

Un genovese di 30 anni è stato denunciato per aver picchiato la sua ex durante un incontro chiarificatore. La discussione si è presto trasformata in lite. La ragazza di origini rumene è stata ferita ed è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno denunciato il giovane.

Informazioni sull'autore del post