Regione Liguria, concessioni demaniali. L’assessore Scajola: “Serve intervento del Governo”

“Dal 2016 a oggi le Regioni hanno fatto un lavoro straordinario per tutelare le imprese balneari. Tutti i provvedimenti di competenza territoriale sono stati adottati per salvaguardare i lavoratori, le aziende e il territorio. Da anni manca, però, una normativa nazionale in materia di demanio marittimo. Redigerla al piu presto è una competenza del Governo. Come Regioni ribadiamo quanto sia fondamentale che ciò venga fatto il prima possibile perché ci sono migliaia di famiglie in Italia, con il fiato sospeso, che non conoscono il loro futuro e quello dei loro figli. Servono rapidità, concretezza e rispetto per chi ha creduto per decenni nel turismo italiano”.

Così l’assessore regionale e referente per la Conferenza delle Regioni sul Demanio Marittimo Marco Scajola in risposta a un ordine del giorno sulle concessioni balneari discusso oggi in Consiglio Regionale.

