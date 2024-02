Calcio, Spezia-Cittadella: per le “aquile” un’ occasione da non fallire

E’ arrivato il momento di vincere per lo Spezia che punto dopo punto sta cercando di uscire dalla zona retrocessione in una fase decisiva del campionato. La squadra ligure riceverà al “Picco” un Cittadella in crisi che, dopo una prima parte di stagione estremamente brillante sta cedendo punti e posizioni di classifica. Sulla carta, dunque, un avversario abbordabile con cui tentate di accelerare. Lo Spezia in casa ha vinto solo due volte e ottenuto 9 punti sui 22 complessivi, resta sempre negativo il saldo delle reti segnate e subite con soli 21 centri a fronte di 36 reti incassate (dato tra i peggiori della B). I Veneti si sono improvvisamente inchiodati: 4 sconfitte consecutive non hanno comunque intaccato il buon campionato fin qui disputato che li vede al 7° posto in piena zona play-ff, obiettivo che la squadra vuole centrare. L’ultimo punto esterno conquistato risale allo scorso dicembre: 0-0 ad Ascoli.

SPEZIA(4-3-3): Zoet, Bertola, Muhl, Nikolaou, Mateju, Nagy, Esposito S., Cassata, Verde, Jagiello, Falcinelli. All. D’Angelo

CITTADELLA(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Angeli, Negro, Carissoni, Vita, Branca, Kornvig, Cassano, Pandolfi, Pittarello. All. Gorini

I PRECEDENTI

vittorie Spezia: 1 (ultima nel settembre 2018, 1-2)

Pareggi : 5

Vittorie Cittad.: 2 (ultima nel maggio 2009, 1-2)

Informazioni sull'autore del post