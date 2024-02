Taggia, prorogato al 22 febbraio il termine del Bando per il Servizio Civile Universale: 6 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni

E’ stato prorogato al 22 febbraio il termine del bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti al Servizio Civile Universale.

Lo comunica il Dipartimento per le Politiche Giovanili che, con la firma del nuovo decreto, ha deciso di dare ancora qualche giorno ai giovani che stanno valutando di prender parte ai progetti messi in campo da associazioni, enti del terzo settore ed enti amministrativi.

Daniele Festa, presidente del Consiglio comunale, con delega alle Politiche Giovanili, e l’assessore ai Servizi Sociali, Maurizio Negroni, confermano: “C’è ancora tempo per presentare le domande al Bando pubblicato dal nostro Comune. Nell’ambito del servizio, l’operatore volontario potrà realizzare nuovi progetti innovativi che risaltino la capacità individuale di operare nel campo dell’assistenza a vari livelli: sia intesa come assistenza ai più fragili, sia come supporto agli uffici comunali. Si andranno inoltre a creare collegamenti anche con l’ambiente e il territorio per favorirne la valorizzazione e la conoscenza.”

L’Ufficio Servizi Sociali in collaborazione con Anci Lombardia, ha attivato il progetto dal titolo: “Nessuno escluso: assistenza ed inclusione sociale nei comuni liguri”. L’iniziativa, da svolgere nelle sedi comunali, è destinata a sei operatori volontari, di cui due con disabilità. Già dallo scorso anno, infatti, il Comune di Taggia nell’ottica dell’inclusione, ha avviato tale nuova misura che dà l’opportunità a giovani con disabilità psichiche e fisiche di candidarsi, a prescindere dal grado di disabilità.

Potranno fare domanda solo i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti).

Il Servizio Civile prevede:

un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi;

un contributo economico mensile di €507,30;

un percorso formativo specifico e generale;

il rilascio dell’attestato di certificazione delle competenze;

un percorso di orientamento al lavoro;

la riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali chiamando il numero 0184476222 in orari di ufficio o scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: servizisociali@comune.taggia.im.it – a.longhi@comune.taggia.im.it

Le domande di partecipazione devono essere inviate online sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni in merito alla presentazione della domanda visitare il sito www.politichegiovanili.gov.it oppure www.scanci.it.

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 14.00 del 22 febbraio 2024.

