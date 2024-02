Calcio, una Sampdoria a pezzi nel fisico e nel morale cerca il colpo di coda contro il Brescia

Rischia di trasformarsi in un calvario il campionato della Sampdoria sempre più pericolante in Serie B. La brutta sconfitta di Pisa ha confermato la sostanziale inadeguatezza della squadra in questa fase del campionato: troppe squalifiche e una serie di infortuni che lasciano perplessi anche sulla preparazione fisica. E’ un momento molto particolare e decisivo, l’obiettivo della salvezza è ancora lontano e servono assolutamente punti e vittorie per mettere al più presto in sicurezza la classifica, anche la situazione societaria sempre piuttosto confusa non aiuta. Al momento la Sampdoria non ha un presidente anche se Matteo Manfredi da tempo agisce come presidente in pectore, ma serve chiarezza. La tragica situazione economica ereditata dalla precedente gestione richiederà diverso tempo per essere riportata in asse, motivo per cui i risultati positivi della squadra potrebbero anche richiamare investitori interessati al progetto di rilancio. Contro il Brescia, sempre sospeso tra anonimato e zona play off serve lasciare a casa le solite amnesie difensive, il nervosismo e la negatività perchè serve una vittoria. Il calendario non è certo amico dei blucerchiati che nelle prossime due settimane incontreranno il Cosenza che in casa è squadra molto forte e la lanciatissima Cremonese. Le “rondinelle” in trasferta sono reduci da due sconfitte consecutive ma hanno ottenuto ben 16 punti lontano dal “Rigamonti” e puntano ai play off.

Alla lunga lista di indisponibili (ben 9! Se non è record poco ci manca), la Samp aggiunge anche Giordano squalificato mentre le buone notizia arrivano dai recuperi (si spera definitivi) di Yepes e Kasami. L’elenco completo degli assenti è: Conti A., Ferrari, Vieira, Ricci, Pedrola, Borini, Verre, Esposito.

Non sta benissimo neppure il Brescia che deve rinunciare a due pilastri come Lezzerini, Moncini oltre agli squalificati Olzer e Galazzi.

Si gioca oggi alle 16.15

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Askildsen, Yepes, Ricci; Depaoli, Verre; De Luca. Allenatore: Pirlo.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Dickmann; Paghera, Bisoli, Bertagnoli; Bjarnason; Borrelli, Moncini. Allenatore: Maran.

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria: 8 (ultima nel gennaio 2020, 5-1)

Pareggi : 1

Vittorie Brescia : 2 (ultima nell’ottobre 2004, 0-1)

