Cesio (IM), frontale tra auto e camper: un ferito grave

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto a Cesio dove un’auto e un camper si sono scontrati frontalmente. Coinvolto anche un terzo veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e le forze dell’ordine per i rilievi. Il conducente del camper è stato estratto dalle lamiere, intubato e portato a bordo dell’elisoccorso Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso mentre una donna che viaggiava sullo stesso mezzo è stata trasportata in condizioni meno gravi all’ospedale di Imperia, una terza persona ha riportato contusioni. La statale è rimasta chiusa a lungo.

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