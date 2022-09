Genova, schiaffeggia la fidanzata e aggredisce i Carabinieri: arrestato 21enne

Posted on

Soccorsi mobilitati alla stazione sotterranea di Genova P.Principe per soccorrere un operaio che si è infortunato sul lavoro. Sono infatti in corso nella parte inferiore della stazione i lavori legati al nodo ferroviario genovese. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.