A12, tamponamento tra due mezzi pesanti tra Genova Nervi e Genova Est: traffico bloccato

Caos traffico a Genova sulla A12 dove due mezzi pesanti si sono tamponati tra Genova Nervi e Genova Est. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118, il bilancio è di un uomo trasportato in codice giallo in ospedale. A causa dello scontro uno dei due mezzi ha perso gasolio e parte del carico di detersivi, sulla carreggiata. Al momento il traffico risulta bloccato per permettere la bonifica dell’asfalto.
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