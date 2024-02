Genova, B&B abusivo utilizzato come base per spacciatori: due arresti

Un B&B abusivo utilizzato come ritrovo di spacciatori è stato scoperto dal personale del Gocs – Ncs – Utc (Gruppo operativo contrasto stupefacenti – Unità territoriale centro del Nucleo Centro Storico) che ha arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione sono state rinvenute, nelle due stanze13 dosi di eroina dal peso di quasi 12 grammi e 120 grammi, confezionate e pronte alla vendita, sei dosi di crack dal peso di quasi 3 grammi, pronte per la vendita. Identificati anche numerosi soggetti presenti all’interno del B&B abusivo.

