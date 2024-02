Sanremo, le cartoline dei baci dalla Liguria seguite d più di 40 milioni di telespettatori nelle serate del Festival

“Il Festival di Sanremo è davvero uno degli appuntamenti più amati e seguiti dagli italiani. Lo dicono i numeri degli ascolti, da record, della 74° edizione conclusasi ieri sera. Per questo Regione Liguria ha deciso di essere presente e continua a confermare questa scelta, in particolare con la Cartolina di promozione del territorio che, nelle sue due versioni andate in onda quest’anno, alternate, nelle cinque serate, è stata vista da quasi 40milioni di telespettatori, un risultato incredibile!” Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commentando i dati di ascolto diffusi dalla Rai.

