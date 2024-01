Manesseno, crolla parte di capannone: nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco a Manesseno in Lungotorrente Secca per il crollo di una parte di un capannone. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi medici ma fortunatamente non ci sarebbero feriti nè vittime. Dai controlli svolti dai vigili del fuoco sotto le macerie non ci sarebbero feriti. Sul posto hanno operato anche i cani moelcolari speciallizati per il ritrovo delle persone.

