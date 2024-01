La Spezia, intitolata una via a Rita Levi-Montalcini

Il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini ha inaugurato Via Rita Levi-Montalcini. All’inaugurazione hanno partecipato gli assessori ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino e alla Toponomastica Maria Grazia Frijia.

“Si tratta di una strada che si colloca all’interno di un’area in profonda trasformazione denominata ‘Ex Casermette’ che diventerà un polo produttivo d’eccellenza per la nautica da diporto, a servizio del Miglio Blu e dedicata ad uno dei principali settori trainanti e in costante crescita per l’economia spezzina – ha spiegato il sindaco Peracchini -, ma anche una strada a servizio della cittadinanza con parcheggi, piste ciclabili e di collegamento con il Campo Sportivo Cimma e la Batteria Valdilocchi”, ha detto il primo cittadini spezzino.

