Calcio, lo Spezia riparte: espugna Pisa e torna a sperare

Colpaccio dello Spezia che ritrova gioco e goals nel “Derby” del Tirreno con il Pisa. Una vittoria che dà una grossa iniezione di fiducia ai bianchi e riapre la volata salvezza. La gara è densa di episodi ed è spettacolare da subito: Pisa vicino alla reta all’8′ ma Zoet è miracoloso su MlakarAl 20′ è Kouda a portare in vantaggio i liguri con un tiro raso terra ispirato da una giocata di Hristov. Il pareggio toscano arriva al 33′ su calcio di rigore trasformato da Torregrossa e concesso per un pasticcio di Vignali che commette un fallo inutile su Arena. Tre minuti dopo è Verde che con un colpo a giro riporta in vantaggio i bianchi. Al 46′ è il VAR a convalidare un calcio di rigore per lo Spezia per fallo su Matju che dal dischetto triplica. Si conclude un primo tempo in cui lo Spezia si è dimostrato altamente concreto e con un gioco molto efficace contro un Pisa troppo svagato in difesa.

La ripresa vede il Pisa all’arrembaggio con i nerazzurri stabilmente nella metacampo dello Spezia: al 68′ effetto flipper in area spezzina e pallone fuori. Zoet protagonista su Valoti ma nulla può sul tap-in di Bonfanti che al 72′ riapre la gara. Poi è solo Pisa: Masucci al 90′ sfiora il pari, tre occasioni nerazzurre tra il 91′ e il 93′ ma lo Spezia si salva.

Pisa – Spezia: 2-3;

Reti: 20′ Kouda (S), 33′ Rig. Torregrossa (P), 36′ Verde (S), 46′ Rig. Verde (S), 76′ Bonfanti (P);

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (78′ Toure); Marin, Veloso (45′ Tramoni); Arena (78′ Masucci), Torregrossa (63′ Bonfanti), D’Alessandro, Mlakar (63′ Valoti).

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Hristov, Bertola, Nikolaou; Vignali (56′ Jagiello), Cassata, S. Esposito, Kouda (62′ Pietra), Mateju; Verde (78′ P.Esposito), Falcinelli (78′ Moro).

