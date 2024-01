“My name is Luca. Ballata per Vialli” ha raccolto 130.000 euro da devolvere alla ricerca contro la Sla

“My name is Luca. Ballata per Vialli”, andato in scena lo scorso 8 gennaio al Teatro Carlo Felice di Genova ha consentito alla Fondazione Vialli e Mauro di raccogliere 130.000 euro per la ricerca contro la Sla.

L’importo di 130.000 euro è costituito dal ricavato della vendita dei biglietti dello spettacolo oltre alle donazioni spontanee di aziende e privati che hanno voluto sostenere l’iniziativa, per un totale di euro 105.000. Inoltre, la Fondazione devolve all’Obiettivo 24 la sua quota di diritti del libro di Gianluca Vialli Le cose importanti (edito da Mondadori); si tratta di 25mila euro, cifra destinata auspicabilmente ad aumentare con le prossime vendite del volume, già nelle classifiche editoriali.

