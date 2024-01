Genova, 1000 persone alla marcia per la pace per l’Ecuador

Oltre mille cittadini ecuadoriani hanno aderito all’invito degli organizzatori e partecipato alla marcia per la pace per il loro paese. Un corteo che ha attraversato il centro di Genova partendo alle 17 da Piazza Caricamento fono a Piazza Matteotti per dare solidarietà ai connazionali che stanno attraversando un momento di grande paura. Tante le preghiere, l’inno nazionale cantato all’unisono e la canzone: “El pueblo unido jamàs serà vencido”. L’ondata di violenza scatenata dalla criminalità organizzata con diversi attacchi contro civili. Polizia e sequestri di persona ha portato alla morte di almeno 13 persone (dato non confermato) oltre a decine di arresti. Le Forze armate ecuadoriane hanno ucciso 5 “terroristi”, ne hanno arrestati 329 e hanno liberato 41 ostaggi.

