Imperia, gruppo di ragazzi aggredisce due giovani con un coltello: un ferito

Posted on

Proseguono le operazioni di manutenzione del ponte Monumentale, la struttura architettonica che domina via XX Settembre e ne costituisce uno dei segni distintivi. Dopo la sistemazione di ponteggi a dicembre, questa mattina – come da programma – è stata tesa una rete che sovrasta la carreggiata in maniera tale da garantire la massima sicurezza. «Gli […]