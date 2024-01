Posted on

Ai blocchi di partenza i lavori per la realizzazione del completamento della viabilità in sponda destra del Polcevera. Dopo l’aggiudicazione, poco prima di Natale, dell’appalto si è proceduto alla firma del contratto da parte di Sviluppo Genova, impegnata come Stazione appaltante. Questi lavori, finanziati da ANAS, andranno a realizzare una viabilità in prosecuzione dell’attuale via […]