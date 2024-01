A10, uomo di 33 anni precipita dal viadotto ad Arma di Taggia

Tragedia ad Arma di Taggia dove un uomo di 33 anni è precipitato dal viadotto della A10 finendo nella strada sottostante. Sul posto sono stati immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’era più niente da fare, presenti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso insieme alla Polstrada. L’auto su cui viaggiava la vittima è stata ritrovata ferma in una piazzola di sosta dell’autostrada non lontana dal viadotto.

