Furto di utensili in un magazzino di Genova nella zona di Bolzaneto dove i ladri, penetrati all’interno dopo aver scassinato una porta hanno portato via utensili e denaro per un totale di 10.000 euro. L’allarme è stato lanciato dai proprietari dell’attività, sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini avvalendosi delle immagini della videosorveglianza.

