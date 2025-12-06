Cultura e Spettacoli Genova

Genova, oggi apre il Winter Park

Un luna park affacciato sul mare che, da più di un secolo, porta a Genova oltre 100 attrazioni per grandi e piccini. Da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026 il Winter Park Genova torna a Ponte Parodi con un’edizione colma di novità, a partire dall’inaugurazione. Alle 15 di sabato 6 dicembre si alza infatti il sipario su uno dei simboli del Natale genovese: dopo il taglio del nastro, i primi 1000 visitatori ricevono in omaggio un blocchetto da 100€ di sconto da utilizzare il giorno stesso o nei successivi giorni feriali fino a sabato 20 dicembre 2025. In seguito, per tutta la giornata, mascotte e animatori offrono un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park, tanto amata e attesa da famiglie, turisti e genovesi di ogni età.
Il Winter Park Genova torna quindi in città portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. «Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – anticipa Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni presenti ci sarà il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi che sarà sicuramente molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi avrà più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto e che, l’anno scorso, ha registrato il record di 4500 presenze da tutta Italia: la mattinata dedicata alle persone con disabilità». Inoltre, confermata Ponte Parodi come location dopo gli ottimi risultati delle ultime edizioni del Winter e del Summer Park. «Nel 2024 – aggiunge Gutris – in 41 giorni abbiamo registrato 250mila presenze e crediamo molto in questo luogo: è in una posizione strategica ed è facilmente raggiungibile da cittadini e turisti con autobus e metro. Ringraziamo molto – conclude – la sindaca Silvia Salis, l’assessora Tiziana Beghin e tutto il Comune di Genova per il lavoro svolto per permetterci di portare in città un luna park di livello internazionale come il Winter Park».
A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il Winter Park torna così a colorare le festività natalizie di Genova. «Nonostante le difficoltà di quest’anno – commenta l’assessora al Turismo e Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin – il Winter Park, simbolo del nostro Natale, ritorna più ricco che mai. Un ringraziamento speciale va ai nostri uffici e agli organizzatori per la straordinaria sinergia. Da genovese, non vedo l’ora di vedere il parco pieno di famiglie e di bambini. Perché è proprio questo lo spirito del Natale: un lavoro di squadra che si trasforma in gioia condivisa».

