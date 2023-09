Rigassificatore a Vado, Vaccarezza alla minoranza: “Essere contro oggi è semplicemente essere contro qualcosa che non si conosce”

Una posizione forte e motivata quella di Vaccarezza: “ Oggi alle domande precise su cosa pensassero del sistema energetico nazionale, i consiglieri di minoranza hanno solo risposto: No a Vado. Sì, ma sui rigassificatori, siete favorevoli o contrari? No a Vado. Ma c’è un rigassificatore nella nostra regione che è a Porto Venere, una delle perle della nostra terra? No a Vado ”.

Concreta anche la risposta a chi, speculando sulle paure, oggi prefigura scenari apocalittici per la sicurezza e l’ambiente: “Noi abbiamo ritenuto giusto aprire una valutazione sul fatto di avere un rigassificatore al largo della nostra costa – continua Vaccarezza -. Ma ci sono più di 50 enti e soprattutto una procedura nazionale di Via, di valutazione di impatto ambientale, che dovranno dare tutte le garanzie, sotto ogni profilo (ambientale, politico, sociale, culturale, economico, della sicurezza), ai cittadini di quelle zone. Via nazionale che non ha fatto Ravenna e non ha fatto Livorno, per accogliere gli stessi impianti, e che invece noi in Liguria faremo. Essere contro oggi è semplicemente essere contro qualcosa che non si conosce”.